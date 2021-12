Bocce, Nolese "Scaglia Parodi" e La Vadese CSCRS s'incontrano in amichevole dopo ben 50 anni

Un incontro storico e sentito nel panorama bocciofilo della provincia savonese riaffiora dopo ben 50 anni.

E' quello che vede coinvolte la Nolese "Scaglia Parodi" e La Vadese CSCRS, le quali torneranno ad affrontarsi in un incontro amichevole il prossimo venerdì 10 dicembre alle ore 20.30 organizzato presso i campi di via Sabazia a Vado Ligure per volontà del presidente della bocciofila nolese, Davide Pastorino, in memoria del Gruppo Bocciofilo Nolese di quei tempi.

All'incontro ai 13 punti con tempo massimo di un'ora e trequarti parteciperanno l'assessore allo sport di Vado, Mirella Oliveri, e alcuni figli dei giocatori di allora.

L'evento sarà aperto al pubblico nel rispetto delle normative anti Covid19.