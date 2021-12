Albenga. Lupo chiama rinforzi: "A questa squadra non si può chiedere di più, presto un summit con la società"

Il primo posto in classifica ha rappresentato per tutta l'Albenga una sorta di sigillo per il buon lavoro svolto dall'estate scorsa ad oggi.

Nonostante le difficoltà sottolineate più volte dal club, gli ingauni sono riusciti infatti a scalare la graduatoria, raggiungendo il primato in classifica dopo le belle vittorie su Cairese, Alassio e Taggia.

Per mister Lupo è arrivato il momento di accelerare sul fronte mercato, per poter puntare vivere da protagonisti il girone playoff:

“Sono davvero orgoglioso per il percorso che ha saputo fare la squadra fino ad oggi. Non saprei davvero cosa chiedere di più ai ragazzi, dato che ogni domenica scendono in campo 6/7 giovani. Anche a Taggia è andato a segno un giocatore del 2004, pronto a sfruttare al meglio l'assist di un ragazzo della medesima leva e per un allenatore questa è una soddisfazione incredibile.

Primato da mantenere fino al termine del girone? Dovranno essere fatti dei ragionamenti profondi per quanto concerne la rosa. Al momento siamo molto corti a livello numerico e ad oggi ho visto partire Saiu e Natella, oltre la disponibilità parziale di Virga per problemi di lavoro.

A questa squadra non si possono ad ora dare responsabilità che non può sostenere. Per guardare davvero in alto, come ho già detto, servono almeno 2-3 giocatori. Su chi può arrivare mi rimetto alle possibilità della società, devono dirmi loro fino a dove si può arrivare.

L'importante è avere un obiettivo chiaro, ma sono convinto che entro fine settimana, dopo la partita con la Genova Calcio, avremo un confronto al riguardo”.