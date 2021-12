Boxe, il pietrese Zambarino vince anche a Montecatini e vola in finale ai campionati italiani assoluti

Il pugile di Pietra Ligure, categoria 56 kg, ha prima conquistato la qualificazione ai quarti di finale superando il campione campano Nacca, dopodiché ha strappato il pass per le sfide che assegneranno le medaglie non lasciando scampo al campione delle Marche Said Yacoura.

L'atleta dell'Ardita Boxing Genova (unico ligure rimasto in corsa a livello nazionale) il 18 e 19 dicembre salirà dunque sul ring di Massa Carrara, sede dell'ultimo atto della corsa al titolo tricolore. Con la medaglia di bronzo già in tasca, Zambarino punterà al gradino più alto del podio per chiudere in bellezza un 2021 che lo ha visto fin qui grande protagonista.