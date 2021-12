Calcio, Eccellenza. È festa Varazze: Tracanna affossa il Taggia e alimenta la speranza salvezza

VARAZZE – TAGGIA 1-0 (83' Tracanna)

Finisce all'Olmo-Ferro, il Varazze passa di misura sul Taggia

92’ D'Ercole sale un corner, la difesa spazza ma Tracanna non riesce a chiudere i conti

Sei minuti di recupero

90’ ESPULSO IL TECNICO DEL VARAZZE! Mazzocchi richiama con troppa foga il direttore di gara che gli sventola il rosso

86' MIRACOLO DI D'ERCOLE! Il portiere salva su Damonte il goal del KO

83' VARAZZE IN VANTAGGIO! Schema su punizione che libera Tracanna davanti al portiere per l'1 a 0

78' SUPER OCCASIONE TAGGIA! Il neo entrato Dashi crossa in mezzo ma Scappatura non ci arriva di testa di un soffio

75' Più Varazze in questa fase di gioco, nessuna grande occasione da segnalare

58' Il Taggia chiede un altro rigore, per l'arbitro non c'è fallo su El Kamli

49' Bella discesa sulla fascia di Damonte, il numero 11 mette in mezzo rasoterra ma non ci arriva nessuno

46’ Inizia la seconda frazione con gli stessi 22 del primo tempo

SECONDO TEMPO

45' Finisce senza recupero la prima frazione

44' Parodi anticipa di un soffio l'attaccante giallorosso toccando con la punta delle dita un cross rasoterra

43' Reclama un rigore il Taggia per un tocco di mano, nulla di fatto per l'arbitro

25' Bettella ci prova da distante, blocca D'Ercole

21' Andreoni ferma una ripartenza, giallo per lui

17’ Taggia più incisivo in questo avvio, diversi gli angoli a disposizione per la squadra di Siciliano sempre messi fuori dalla difesa di casa

2' Iardella si trova davanti a D'Ercole che è strepitoso e para di piede

1' Inizia la sfida

PRIMO TEMPO

Terza giornata del girone di ritorno per il campionato di Eccellenza, il Varazze ospita all’Olmo-Ferro il Taggia, sciolata nell’ultimo turno al secondo posto. All’andata finì 1 a 0 per i giallorossi, che hanno chiuso il girone d’andata al comando. Ottimo successo per la squadra di Mazzocchi, che sta provando a revitalizzare una squadra che sembrava in grossa difficoltà.

VARAZZE: Parodi, Bettella, Cavallone, Severi, Andreoni, Caruso, Filippone, Bottino, Tracanna, Iardella, Damonte.

A disposizione: Faggiano, Patrone, Daudo, Berardinucci, Perasso, Perata, Rebagliati, Petrone, Farci.

Allenatore: Mazzocchi.

TAGGIA: D'Ercole, Bucarelli, A. Grandi, Negro, Ravoncoli, Cadenazzi, Travella, Rotolo, Scappatura, Sina, El Kamli.

A disposizione: Pronesti, Boeri, Cortese, S. Grandi, Badhi.

Allenatore: Siciliano.

Arbitro: Morbelli di Albenga.

Assistenti: De Scalzi di Imperia e Hasa di Albenga.