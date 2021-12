Savona, ristrutturazione ed efficientamento energetico delle palestre Monturbano: via ai lavori per 1 milione e 100mila euro

Efficientamento dell’involucro edilizio dal punto di vista energetico attraverso interventi sulla copertura, sui prospetti, sui serramenti e di valvole termostatiche sui radiatori, oltre a risolvere alcune problematiche legate soprattutto a fenomeni di infiltrazione meteoriche che hanno degradato le superfici interne.

La passata amministrazione comunale Caprioglio era risultata tra i beneficiari dei finanziamenti previsti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale P.O.R. FESR Liguria per la realizzazione di interventi finalizzati all’efficientamento energetico degli immobili comunali che prevede l’intervento di ristrutturazione ed efficientamento energetico del complesso sportivo palestre Coni Monturbano di Savona per un importo complessivo di 1 milione e 100mila euro.

Il settore lavori pubblici e ambiente del comune aveva così redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali nel quale erano stati evidenziati gli interventi necessari sotto il profilo qualitativo, quantitativo e la sostenibilità economica dell'intervento.

Palazzo Sisto inoltre aveva ottenuto i finanziamenti per 444mila euro per risolvere le problematiche legate alle infiltrazioni ed effettuare l'efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport presente tra via Trilussa e corso Tardy & Benech.