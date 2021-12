Calcio, Coppa Liguria. Stasera c'è Albissole - Cengio, si riparte dal 2-1 a favore dei granata

La pausa invernale è ormai dietro l'angolo: domenica prossima calerà il sipario per i gironi di Seconda Categoria per l'anno solare 2021, ma prima delle gare di campionato del fine settimana, questa sera ci sarà ancora spazio per il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Liguria.

Il programma per quanto concerne le squadre savonesi sarà dimezzato, dato che il Pallare ha comunicato la propria rinuncia a disputare la gara di ritorno contro il Borgo Verezzi.

Prosegue quindi il cammino della squadra di Cordiale, mentre bisognerà attendere la tarda serata per capire chi tra l'Albissole e il Cengio sbarcherà nei quarti di finale.

Si riparte dal 2-1 maturato a favore dei valbormidesi di mister Marian durante la gara di andata.

Il fischio d'inizio è fissato alle 20:30 allo stadio Faraggiana. Arbitra Dinapoli di Savona.

Livescore su Svsport.it