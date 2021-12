Il comunicato della società del presidente Saracco:

La società Ligorna comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Luca Monteforte.

La società ringrazia calorosamente il Mister per la dedizione e la professionalità dimostrate durante queste stagioni in Biancoblù, dense di soddisfazioni e culminate nella passata stagione nella finale Playoff che ha sancito il ritorno in Serie D. A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva.