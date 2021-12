Calcio, Pietra Ligure. Presentata la nuova maglia, si torna alla tradizione

"Per noi è una giornata importante - dichiarano dalla dirigenza dell'A.S.D. Pietra Ligure 1956 - ringraziamo l'amministrazione comunale che ancora una volta ha dimostrato la sua vicinanza alla nostra società permettendoci di presentare le nuove maglie nella sala consiliare. Le divise rappresentano un ritorno alla tradizione e un omaggio all'indimenticato Luigino Fulvio che, da profondo conoscitore della nostra storia, ha sempre sottolineato come il celeste dovesse accompagnare il bianco nei colori ufficiali e come la seconda divisa storica sia sempre stata gialloblu. La scelta di queste maglie testimonia una volta di più come il suo ricordo sia sempre vivo nei nostri cuori, attraverso le nuove maglie sarà come averlo al fianco dei nostri giocatori in ogni partita".