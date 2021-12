Calcio, Savona. La nuova casa per gli allenamenti è Voze. Sarà la sede per le partite nel 2022?

E' iniziata nella nuova cornice di Voze la settimana degli allenamenti del Savona.

Sia la Prima Squadra che il Settore Giovanile biancoblu utilizzeranno lo stadio della frazione nolese per preparare le loro gare di campionato, seppur la squadra di mister Balleri disputerà i prossimi incontri in calendario ancora al "Ruffinengo" di Legino.

In questo momento il "Mazzucco" è infatti ancora in attesa dell'agibilità dell'impianto, già a regime ridotto durante il derby tra la Nolese e la Spotornese, ma non è detto che con le tribune totalmente riaperte il Savona possa trovare effettivamente una nuova casa, in attesa degli ormai attesi sviluppi sul fronte Bacigalupo.

Gli Striscioni torneranno in campo domenica alle ore 14:30, contro il Pra, con l'auspicio di recuperare nuove pedine nel comparto arretrato e alzare il proprio livello prestazionale dopo la brutta prova, seppur vincente, contro la Vecchiaudace.