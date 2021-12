Calcio. Serie D, Aperi è una sentenza: il Vado passa 1-0 a Bra, i rossoblu vedono la zona playoff

BRA - VADO 0-1 (56' Aperi)

IL FINALE DAL "BRAVI"! HA VINTO IL VADO PER 1-0, DECIDE ANCORA UNA VOLTA SEBASTIANO APERI, a segno in avvio di ripresa dopo una bella azione di Edo Capra. Tre punti che proiettano i rossoblu a ridosso della zona playoff, con un margine rassicurante su quella playout.

91' ci prova Masawoud, bravo a liberarsi per il tiro, impreciso nella conclusione

90' saranno quattro i minuti di recupero

85' spazio anche a Galvanio, esce l'autore del gol Aperi

83' doppio cambio ordinato da Floris: fuori Ferla e Daqoune, in campo Sia e Masawoud

81' ancora Vado pericoloso dalle parti di Tunno: Capra crossa, velo di Aperi, Brondi calcia alto

75' i padroni di casa recriminano per un possibile tocco di mano in area ospite, tutto regolare per l'arbitro. Ammonito per proteste Bongiovanni

72' primo cambio nel Bra: fuori Marchetti, dentro Pavesi

71' ammonito Capellupo per proteste

70' Vado ad un passo dal raddoppio. Gandolfo si invola in contropiede ma si fa ipnotizzare da Tunno sul più bello e l'azione sfuma

66' Solari si gioca anche la carta Turone, classe '03, fuori Giuffrida

63' Primo ammonito del Bra, Ferla sul taccuino del direttore di gara

62' ancora l'attaccante giallorosso pericoloso in campo aperto, Cirillo provvidenziale in uscita evita guai peggiori

60' cerca di reagire il Bra: tentativo di Marchisone, tiro a giro largamente impreciso

58' subito forze fresche in mediana per Solari, entra Lazzaretti al posto di Cattaneo

56' IL VANTAGGIO DEL VADO! APERI! SEMPRE LUI! Grande azione personale di Capra che parte da destra, si accentra evitando due avversari e serve il capocannoniere rossoblu, abile ad infilare Tunno: 0-1 al "Bravi"

46' fischio dell'arbitro, si ricomincia con gli stessi ventidue del primo tempo

SECONDO TEMPO

45' squadre al riposo, risultato ancora fermo sullo 0-0

38' la partita si incattivisce. Anselmo duro su Marchisone, terzo ammonito in pochi minuti per la squadra ligure

37' Cartellino giallo anche per Brondi, fallo su Magnaldi

35' Aperi è il primo ammonito del match, dura entrata su Tuzza

32' il Vado si fa vedere dalle parti di Tunno. Anselmo arriva sul fondo e suggerisce per l'accorrente Cattaneo che calcia alto da posizione centrale, primo squillo rossoblu in area avversaria

30' pochi spunti degni di nota e portieri fin qui inoperosi

21' padroni di casa insidiosi. Magnaldi sfonda a destra e mette in mezzo, la difesa del Vado sbroglia con qualche affanno

15' primo quarto d'ora giocato su buoni ritmi, grande agonismo da una parte all'altra

8' prima nota tattica della sfida: difesa a tre per entrambe le squadre, in casa rossoblu Solari cambia modulo rispetto alle ultime gare. Spazio a Gandolfo e panchina per Galvanio

6' Bra pericoloso, preciso lancio di Capellupo per Tuzza che, a tu per tu con il portiere, angola troppo la conclusione

5' scontro Ferla-De Bode, ha la peggio il difensore ospite. Necessarie le cure dei sanitari

1' inizia il match!

PRIMO TEMPO

Le scelte di formazione dei due tecnici, Floris e Solari.

Bra (3-4-1-2): Tunno; Daqoune, Tos, Quitadamo; Magnaldi, Marchetti, Capellupo, Bongiovanni; Tuzza; Ferla, Marchisone. A disp : Coria, Rossi, Sia, Pavesi,Di Benedetto, Todisco, Veneziano, Masawoud, Barbuto. Allenatore . Floris