Calcio. Prima Categoria. Ninivaggi e Piu, tre più tre: la Vadese strapazza la Letimbro, al "Picasso" finisce 6-0

VADESE - LETIMBRO 6-0 (7' Ninivaggi, 9' Ninivaggi, 12' Piu, 16' Piu, 26' Piu, 61' Ninivaggi)

Finisce qui la sfida del "Picasso": sonora vittoria della Vadese, che supera la Letimbro per 6-0: triplette per Ninivaggi e Piu, domenica da archiviare in fretta in casa gialloblu

85' Cerato calcia in porta una punizione dal vertice dei sedici metri, grande intervento di Tregambe che devia in tuffo

82' resta a terra Brondo, grave problema al ginocchio per il giocatore della Vadese, costretto a lasciare il campo con l'aiuto dei compagni

77' traversa di Salis, vicino al gol del 7-0: destro dal limite, Calcagno devia con la punta delle dita spedendo il pallone sulla trasversale

70' girandola di cambi per Saltarelli, ultime mosse anche per mister Oliva

64' Penna si divora la rete del 6-1, destro a tu per tu con Provato e sfera che finisce alle stelle

61' NINIVAGGI! TRIPLETTA ANCHE PER LUI, 6-0 VADESE. Piu scatta sul filo del fuorigioco, serve in mezzo per il numero undici azzurrogranata che, a porta sguarnita, infila Calcagno

54' Albanese trova lo spazio al limite per calciare, sinistro rasoterra deviato in corner da un difensore della Vadese

51' ammonito mister Saltarelli, decisione che lascia più di qualche dubbio e che scatena la rabbia del tecnico azzurrogranata

50' avvio di ripresa di marca gialloblu, cerca quantomeno la rete della bandiera la formazione di mister Oliva

48' ci prova Pescio da fuori, tutto facile per Provato che controlla in due tempi

46' squadre di nuovo in campo con diversi minuti di anticipo

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo, conduce la Vadese 5-0 sulla Letimbro: decidono la doppietta di Ninivaggi e le tre reti di Piu

37' ci prova Salis col sinistro a giro, il pallone non inquadra lo specchio e termina sul fondo

30' primo tiro dei gialloblu ad opera di Siccardi, conclusione respinta con i pugni da un attento Provato

26' LA QUINTA RETE DELLA VADESE! Salis inventa (cross millimetrico dalla destra) e Piu incorna in diagonale, tripletta per il centravanti azzurrogranata

25' cerca di scuotersi la Letimbro dopo un primo quarto d'ora da incubo, Vadese che cerca di gestire il comodo vantaggio cercando ovviamente di pungere quando si aprono spazi interessanti in contropiede

19' Oliva inserisce Albanese e Cerato al posto di Calabrò e Vario

18' non c'è partita qui al "Picasso", monologo da parte degli uomini di Saltarelli, Letimbro rimasto negli spogliatoi

16' DOPPIETTA ANCHE PER PIU! 4-0 VADESE, colpo di testa vincente su cross di Salis, difesa della Letimbro in bambola e palla in fondo al sacco

13' CALA IL TRIS LA VADESE! Zampata vincente di Piu sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, sponda aerea di Brondo e deviazione da pochi passi su cui Calcagno non può nulla

9' IMMEDIATO RADDOPPIO AZZURROGRANATA! Punizione spettacolare di Ninivaggi, che sorprende il numero uno gialloblu con un traiettoria velenosa a fil di palo

7' NINIVAGGI! VADESE IN VANTAGGIO. Dribbling secco ai danni di un avversario e conclusione potente che buca le mani di Calcagno, non impeccabile nell'occasione. 1-0 al "Picasso"

4' immediata reazione della Vadese con Piu, diagonale rasoterra che fa la barba al palo

3' grande chance per Vario imbeccato da Molinari, ma l'attaccante numero uno spara alto da buona posizione

1' si parte! Divisa azzurra per la Vadese, Letimbro in completo gialloblu

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADESE: Provato, Crocilla, Scimeni, Brondo, Suetta, Signori, Uruci, Mandaliti, Piu, Salis, Ninivaggi

A disposizione : Tregambe, Appice, D'Anna, Cavalleri, Leskaj, Tatti, Mori, Tona, Brando

Allenatore : Saltarelli

LETIMBRO: Calcagno, Penna, Calabrò, Frumento, Rossetti, Valdora, Molinari, Murialdo, Vario, Pescio, Giusto.

A disposizione : Pelosin, Mellogno, Gallione, Cerato, Odenato, Lamberti, Micheletti, Siccardi, Albanese