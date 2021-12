Tamponi per accedere allo stadio anche per i vaccinati? Il sottosegretario Vezzali non lo esclude: "Primario proteggere la salute dei cittadini"

La crescita dei contagi da Covid19 e le contemporanee incognite dovute alla variante Omicron ha posto di nuovo sotto la lente di ingrandimento il tema delle restrizioni.

Giovedì prossimo, 23 dicembre, si svolgerà la cabina di regia presieduta dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, pronta a determinare le misure per limitare il contagio.

A tal riguardo è circolata nelle ultime ore l'indiscrezione sulla possibile obbligatorietà dei tamponi, anche per i vaccinati, per recarsi allo stadio.

Un'eventualità che il sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali, non ha escluso:

"Tamponi obbligatori per andare allo stadio? Non escludo questa misura - ha spiegato la Vezzali - se verrà applicata sarà solo per tutelare la salute dei cittadini, che è la cosa primaria per il governo.

Il governo sta adottando tutte le misure necessarie per proteggere la salute dei cittadini e poter consentire di guardare gli eventi sportivi con la massima tranquillità".

Resta da capire se la misura verrà eventualmente estesa al resto dell'impiantistica sportiva, tenendo conto anche delle relative capienze.