Calcio. Il CR Liguria ferma tre campionati, varato il nuovo calendario di Promozione e Prima Categoria

Campionati Regionali: Eccellenza Femminile – Serie “C” Calcio a 5 maschile – Serie “C” Calcio a 5 femminile.

I sopra indicati Campionati sono da intendersi sospesi, gli stessi riprenderanno l’attività nel fine settimana del 05/06 febbraio. E’, pertanto, da considerarsi annullato il programma gare di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 05.01.2022 relativo ai Campionati di Eccellenza Femminile e di Serie “C” Calcio a Cinque Femminile.

Campionato di Promozione: la ripresa del Campionato di Promozione rimane riprogrammata per il weekend del 22 e 23 gennaio 2022 con il seguente sviluppo delle giornate di gara:

1° giornata di ritorno 23 gennaio 2022

2° giornata di ritorno 30 gennaio 2022

3° giornata di ritorno 06 febbraio 2022

4° giornata di ritorno 13 febbraio 2022

5° giornata di ritorno 20 febbraio 2022

6° giornata di ritorno 27 febbraio 2022

7° giornata di ritorno 06 marzo 2022

8° giornata di ritorno 13 marzo 2022

9° giornata di ritorno 20 marzo 2022

10° giornata di ritorno 27 marzo 2022

11° giornata di ritorno 03 aprile 2022

12° giornata di ritorno 10 aprile 2022

13° giornata di ritorno 24 aprile 2022

14° giornata di ritorno 01 maggio 2022

15° giornata di ritorno 08 maggio 2022

Campionato di Prima Categoria: la ripresa del Campionato di Prima Categoria rimane riprogrammata per il weekend del 22 e 23 gennaio 2022 con il seguente sviluppo delle giornate di gara:

Girone “A”:

11° giornata di andata 23 gennaio 2022

1° giornata di ritorno 30 gennaio 2022

2° giornata di ritorno 06 febbraio 2022

3° giornata di ritorno 13 febbraio 2022

4° giornata di ritorno 27 febbraio 2022

5° giornata di ritorno 06 marzo 2022

6° giornata di ritorno 13 marzo 2022

7° giornata di ritorno 27 marzo 2022

8° giornata di ritorno 03 aprile 2022

9° giornata di ritorno 10 aprile 2022

10° giornata di ritorno 24 aprile 2022

11° giornata di ritorno 01 maggio 2022

Gironi “B”, “C”, “D”, “E”

13° giornata di andata 22/23 gennaio 2022

1° giornata di ritorno 29/30 gennaio 2022

2° giornata di ritorno 05/06 febbraio 2022

3° giornata di ritorno 12/13 febbraio 2022

4° giornata di ritorno 19/20 febbraio 2022

5° giornata di ritorno 26/27 febbraio 2022

6° giornata di ritorno 05/06 marzo 2022

7° giornata di ritorno 12/13 marzo 2022

8° giornata di ritorno 19/20 marzo 2022

9° giornata di ritorno 26/27 marzo 2022

10° giornata di ritorno 02/03 aprile 2022

11° giornata di ritorno 09/10 aprile 2022

12° giornata di ritorno 23/24 aprile 2022

13° giornata di ritorno 30apr./01maggio 2022

Altri Campionati



Riprenderanno la propria attività nel fine settimana del 05/06 febbraio (o nel corso della stessa settimana per i campionati ove previste) le gare relative ai campionati sotto indicati, ad eccezione dei recuperi previsti:

Campionato Regionale Under 19/Juniores – Gironi di Eccellenza;

Campionato Regionale Under 18/Allievi;

Campionato Regionale Under 19 Calcio a Cinque;

Fase Regionale del Campionato Under 15 Femminile;

Campionati di Seconda Categoria;

Campionati di Terza Categoria;

Campionato Regionale Under 19/Juniores – Gironi di “2° Livello”;

Fasi di qualificazione dei Campionati/Tornei maschili Under 17, Under 16, Under 15 ed Under 14;

Campionato Regionale Under 17 Calcio a Cinque;

Campionato Regionale Under 15 Calcio a Cinque.

Si ribadisce - nella nota federale - che tale riprogrammazione deve intendersi esclusivamente come una forma di prolungamento della sosta prevista per le Festività.