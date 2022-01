Calcio, Serie D. Tre punti e il ritorno di Gazo. Tanti sorrisi per Ezio Rossi dopo il 2-0 del Varese alla Caronnese

«Vittoria sofferta e meritata - dice Ezio Rossi dopo il 2-0 nel recupero che vale il secondo posto (clicca e leggi QUI) - la Caronnese mi ha stupito, è viva e in salute, non merita la classifica che ha: sono stati bravissimi a ribattere colpo su colpo».



«La squadra ha risposto con la mentalità giusta - aggiunge Rossi - sappiamo soffrire e sappiamo colpire quando è il momento. Siamo stati bravi a contenere nel secondo tempo anche se Trombini rende facili le parate difficili. Pastore? Non do mai più di 7, quindi gli do 6,5. Noi, invece, siamo sul 6,2».

Poi arrivano alcune bellissime parole dell'allenatore torinese sul rientro di Francesco Gazo (guarda QUI la foto con le sue grandi donne e le pagelle): «Sono contento perché Francesco capisce le situazioni e sa che deve ancora tornare al 100 per cento. In queste due settimane è cresciuto molto. E’ bello vederlo in campo anche perché è il giocatore più positivo del Varese, anche quando non gioca».