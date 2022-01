Calcio, Serie D. Anticipi, rinvii e designazioni. Il quadro del programma del week end

Il Campionato Serie D compie il giro di boa con le partite della 1^ giornata di ritorno in programma domenica 30 gennaio alle 14.30. Il turno si apre sabato con tredici anticipi allo stesso orario.

Anticipi

Sabato 29 gennaio sempre alle 14.30 si disputano Rg Ticino-Casale e Varese-Lavagnese (Girone A); Casatese-Arconatese (Girone B); Adriese-Union Clodiense, Arzignano-Ambrosiana e Luparense-Caldiero (Girone C); Progresso-Correggese, Ravenna-Real Forte Querceta e Tritium-Aglianese (Girone D); alle 15.00 Sporting Trestina-Arezzo al comunale “Bernicchi” di Città di Castello (Girone E); Cynthialbalonga-Ostiamare (Girone G); Sorrento-Mariglianese e alle 15.00 Casarano-Gravina (Girone H).

Variazioni di orario

Alle 15.00 prendono il via Imperia-Gozzano (A), Fasano-Cerignola (H) e Sancataldese-Paternò (I), alle 15.15 Biancavilla-San Luca (I).

Variazioni di campo

La gara del Girone D Prato-Rimini si disputa al “Lungobisenzio” di Prato, Unipomezia-San Donato Tavarnelle (E) allo stadio “Giorgio Castelli” di Roma e Sassari Latte Dolce-Carbonia (G) al campo “Peppino Sau” di Usini (Ss).

A porte chiuse

Unipomezia-San Donato Tavarnelle (E), Vastese-Alma Juventus Fano (F) e Rende-Cavese (I) si giocheranno a porte chiuse per motivi di pubblica sicurezza riguardanti gli impianti delle società ospitanti.

Variazione definitiva di campo

Dalla prossima giornata, fino alla conclusione della stagione, il Prato giocherà le partite interne al campo comunale “Lungobisenzio” di Prato.

Rinvii

Queste le gare che sono state rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o per disposizioni delle Autorità Sanitarie. Girone B: Desenzano Calvina-Caravaggio; Girone C: Levico-Dolomiti Bellunesi, San Martino Speme-Montebelluna e Spinea-Delta Porto Tolle; Girone D: Sammaurese-Fanfulla e Lentigione-Seravezza; Girone E: Montespaccato-Foligno e Rieti-Sangiovannese; Girone F: Castelnuovo Vomano-Pineto; Girone G: Real Monterotondo-Cassino e Sassari Latte Dolce-Carbonia; Girone H: Altamura-Nardò; Girone I: Trapani-Città S. Agata.

Recuperi del 2 febbraio

I recuperi del 2 febbraio Villa Valle-Desenzano Calvina (B), San Martino Speme-Este (C), Unipomezia-Foligno (E), Castelnuovo Vomano-Vastogirardi (F), Nardò-Nola (H) e Cavese-Trapani (I) sono stati rinviati a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o per disposizioni delle Autorità Sanitarie. Team Nuova Florida-Sassari Latte Dolce, calendarizzata per il 2 febbraio, si giocherà il 16 febbraio.

Le designazioni arbitrali

Girone A

Bra-Saluzzo (Arbitro Andrea Terribile di Bassano del Grappa), Asti-Novara (Marco Peletti di Crema), Borgosesia-Chieri (Davide Gandino di Alessandria), Varese-Lavagnese (Cristiano Ursini di Pescara), Dethona-Vado (Daniele Aronne di Roma 1), Imperia-Gozzano (Adil Bouabid di Prato), Ligorna-Fossano (Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore), Rg Ticino-Casale (Leonardo Di Mario di Ciampino), Sanremese-Caronnese (Marco Di Loreto di Terni), Sestri Levante-Pontdonnaz (Davide Galiffi di Alghero).