Calcio, Borgio Verezzi. Niente dimissioni per mister Cordiale: "Lo screzio con Allisiardi c'è stato, ma ora il gruppo è più unito di prima"

Si è discusso molto negli ultimi giorni sull'effettiva posizione di mister Cordiale, tecnico del Borgio Verezzi.

Il forte screzio con Allisiardi, ceduto alla San Filippo Neri, è stato confermato dallo stesso allenatore, mentre è stata smentita ogni possibilità di dimissioni.

“Non so per quale motivo siano circolate queste voci, anzi sto lavorando affinchè il Borgio Verezzi sia ogni giorno sempre più forte e solido.

C'è stato uno screzio con Allisiardi, che abbiamo provveduto a cedere alla San Filippo Neri (in ingresso via libera all'arrivo di Piccinino del Finale ndr), ma il gruppo si conferma unito e coeso nell'ottenere il miglior risultato possibile da questo campionato. Le dimissioni di Tuninetti? Con Fabrizio il rapporto resta ottimo, la scelta di separarsi in amicizia è arrivata in maniera congiunta.

Noi proveremo a chiudere nei primi cinque posti, giocandocela con squadre ostiche come Spotornese e Priamar, considerando la San Francesco ormai fuori gara, tenendo conto degli acquisti che hanno ulteriormente portato a termine.

Domani contiamo di disputare una buona gara contro la Priamar, mentre domenica scorsa, contro i White Rabbit, abbiamo dovuto pagare un po' di ritardo a livello fisico. In settimana ci siamo allenati bene, contiamo di tornare a esprimerci sui nostri livelli abituali”.