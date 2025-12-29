Calcio, Pontelungo. Il bilancio di fine anno di mister Zanardini: "In arrivo un centrale, per la prossima stagione avremo una squadra forte"

Si chiude un 2025 storico per il Pontelungo, che nella passata stagione ha centrato per la prima volta nella propria storia i playoff di Promozione, traguardo che ha segnato una tappa fondamentale nel percorso di crescita della società granata. Un risultato frutto del lavoro, della continuità e di un gruppo capace di andare oltre le difficoltà.

A fare il punto è mister Fabio Zanardini, che ripercorre quanto costruito e guarda già avanti, con realismo e ambizione: "Il 2025 è stato sulla scia di quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. Questa squadra mi gratifica e mi sorprende sempre di più: abbiamo fatto qualcosa di bello e importante, e i ragazzi se lo sono meritato completamente. È stato fondamentale per noi dello staff e per loro, un ciclo che si è pian piano chiuso".

Una stagione, quella attuale, segnata però da profondi cambiamenti e da numerose difficoltà, soprattutto sul piano fisico: "Quest’anno abbiamo cambiato tanto e purtroppo abbiamo avuto tantissimi infortuni, di quelli che avrebbero steso un toro. Non è una stagione di transizione solo a parole, lo dicono i risultati: lo sostengo dall’inizio dell’anno".

Nonostante tutto, il Pontelungo non ha smesso di programmare: "Con il mercato di dicembre ci siamo sistemati in quello che ci mancava, arriverà ancora un difensore centrale a breve. L’obiettivo è chiudere la stagione nel miglior modo possibile, anche per dare soddisfazione al nostro presidente, che se le merita".

Zanardini non nasconde l’amarezza per una buona dose di sfortuna: "Da marzo a oggi la dea bendata ci ha voltato le spalle: tre fratture alle mani in quattro mesi, una cosa davvero allucinante, compresa quella del portiere, probabilmente il più forte della categoria. È normale che le aspettative si siano un po’ abbassate".

Ma lo sguardo resta fermamente rivolto al domani: "Dobbiamo avere la voglia e la forza di migliorarci sempre. Il futuro deve vedere il Pontelungo protagonista. Stiamo lavorando per costruire un Pontelungo forte per la stagione 2026-2027: questo è il nostro auspicio".

Un messaggio chiaro, che riassume lo spirito granata: memoria per quanto fatto, lucidità nel presente e ambizione per il futuro.

