Calcio, Playoff di Eccellenza. La rappresentante ligure inizierà dal Friuli il viaggio verso la Serie D

Sarà un percorso particolarmente impegnativo, anche a livello logistico, quello che attenderà la rappresentate ligure ai prossimi playoff nazionali. Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha infatti ufficializzato modalità, date e abbinamenti degli spareggi di Eccellenza, l'ultima chiamata per poter ambire a un posto in Serie D.

Saranno ventotto le squadre ai nastri di partenza. Il via è fissato per il 25 maggio 2026, con una formula ormai collaudata: due turni ad eliminazione diretta, entrambi articolati su gare di andata e ritorno. Solo chi riuscirà a superare entrambe le fasi potrà festeggiare la promozione.

Gli accoppiamenti sono stati determinati tramite sorteggio integrale, suddiviso per aree geografiche nord, centro e sud, con l’inserimento dell’Abruzzo nel raggruppamento centrale per bilanciare il numero delle partecipanti. Anche l’ordine casa-trasferta del primo turno è stato stabilito dal sorteggio. Un vincolo preciso riguarda l’avvio della competizione: nel primo turno non sono ammessi confronti tra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale.

I Comitati Regionali dovranno comunicare alla LND i nomi delle formazioni qualificate entro l’11 maggio 2026.

Nel primo turno, in programma tra il 24 e il 31 maggio, la portacolori ligure è inserita nel Gruppo D, dove affronterà il Friuli Venezia Giulia.

Il regolamento non lascia spazio a interpretazioni: passerà il turno chi, al termine dei 180 minuti, avrà totalizzato il maggior numero di punti o, in caso di parità, il miglior saldo reti complessivo. Persistendo l’equilibrio, si ricorrerà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Superato eventualmente l’esame Friuli Venezia Giulia, il percorso non si farà più semplice. Nel secondo turno, previsto tra il 7 e il 14 giugno, la vincente del Gruppo D incrocerà infatti la vincente del Gruppo E, che vede opposte Piemonte Valle d’Aosta A e Veneto B. Un incrocio che mette sul tavolo due scuole calcistiche di grande tradizione a livello dilettantistico.

Anche in questa fase valgono le stesse regole del primo turno. L’ordine delle gare sarà invertito rispetto alla fase precedente: chi ha iniziato in casa giocherà la prima partita in trasferta e viceversa. Qualora entrambe le squadre abbiano disputato lo stesso tipo di gara nel turno precedente, sarà nuovamente il sorteggio a stabilire la sequenza.



Il tabellone completo:

PRIMO TURNO (24 maggio-31 maggio)

Gruppo A: Trento/Bolzano-Lombardia B

Gruppo B: Piemonte V.d.A. B-Lombardia A

Gruppo C: Lombardia C-Veneto A

Gruppo D: Friuli VG-Liguria

Gruppo E: Piemonte V.d.A. A-Veneto B

Gruppo F: Umbria-Marche

Gruppo G: Lazio B-Emilia-Romagna A

Gruppo H: Emilia-Romagna B-Abruzzo

Gruppo I: Lazio A-Toscana B

Gruppo L: Toscana A-Sardegna

Gruppo M: Calabria-Sicilia A

Gruppo N: Campania A-Molise

Gruppo O: Puglia-Campania B

Gruppo P: Sicilia B-Basilicata





SECONDO TURNO (7 giugno-14 giugno)

Vincente C-Vincente B

Vincente E-Vincente D

Vincente A-Vincente G

Vincente I-Vincente H

Vincente L-Vincente F

Vincente P-Vincente M

Vincente N-Vincente O