Imperia calcio, crisi societaria e addio a Galliani: prima partenza "pesante" nel mercato invernale

L’Imperia perde il primo pezzo importante nel mercato invernale: è Diego Galliani a lasciare la squadra nerazzurra.

Arrivato a campionato iniziato, quasi subito è riuscito a conquistarsi un posto da titolare, facendo parte della difesa da record che ha siglato le quattro vittorie consecutive tra novembre e dicembre.

La tabella del mercato nerazzurro in questa fase vede quindi l’ingresso di Diallo, punta che si è già dimostrata affidabile, soprattutto per l’assenza di Conti per infortunio negli ultimi turni, e le uscite di Galliani e Giroletti, che hanno fatto seguito a quelle di Ramires, Loporcaro e Piccinin.

È iniziata la settimana che porta all’inizio del girone di ritorno, che vedrà l’Imperia di scena a Varese: gli equilibri da stabilire a livello societario saranno determinanti per capire se la partenza di un pezzo pregiato come Galliani è destinata a rimanere un caso isolato.