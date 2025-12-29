 / Calcio

29 dicembre 2025

Calcio. Marco Nappi torna in panchina, l'ex Cairese e Savona riparte dalla Real Acerrana

La Real Acerrana  volta nuovamente pagina sul fronte tecnico nel tentativo di risalire la china. Con la squadra all'ultimo posto in classifica nel girone H, la società campana ha deciso di affidare la guida della prima squadra a Marco Nappi.

Per "Nippo" è arrivato il momento del ritorno in panchina dopo l'ultima esperienza alla guida della Cairese nella passata stagione, nell'intermezzo tra la gestione Boschetto e quella Solari.

Ora per Nappi si apre una nuova sfida ad Acerra, con l’obiettivo chiaro di dare una scossa immediata all’ambiente e provare a conquistare una salvezza che, allo stato attuale, rappresenta una vera e propria impresa. Il club campano  in 17 partite ha collezionato appena 6 punti, con 7 gol realizzati e 41 subiti.

