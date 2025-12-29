IL PAGELLONE. Pietra Ligure, rivoluzione silenziosa

VOTO 7
Nuovo allenatore, parte dell'organico rinnovato (ad aumentare nettamente il tasso tecnico e la profondità dell'organico) e anche un nuovo main sponsor.
L'estate del Pietra Ligure è stata più frenetica del previsto seppur, dopo qualche fisiologico passaggio a vuoto iniziale, i biancocelesti abbiano saputo trovare la propria strada, culminata con un girone d'andata da perfetta media inglese.
Trenta punti in quindici giornate rappresentano un ritmo da primato, con il solo Millesimo (avversaria alla ripresa del campionato ) a sparigliare i piani per la squadra di Moraglia.
L'impatto del tecnico al Devincenzi, insieme al vice Feliciello, è stato ottimo, con piccoli cambiamenti apportati in corso d'opera settimana dopo settimana. Una rivoluzione silenziosa, assorbita dall'intero ambiente senza particolari scossoni.
Tra l'altro incombe anche la finale di Coppa Italia contro la Fezzanese e rinfrescare la bacheca pietrese rappresenterebbe il miglior incipit per l'anno nuovo.