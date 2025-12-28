 / Calcio

Calcio | 28 dicembre 2025, 18:05

Calcio, Promozione. Legino al secondo posto nella valorizzazione giovani, Ceriale ai piedi del podio

Sono state pubblicate le classifiche aggiornate alla 14ª giornata del girone di andata relative al progetto di valorizzazione dei giovani nel campionato di Promozione, Gironi A e B, come previsto dal Regolamento diffuso con Comunicato Ufficiale n. 27 del 16 ottobre 2025.

Le graduatorie tengono conto dei punti maturati e dei relativi bonus assegnati per l’impiego dei giovani calciatori e devono intendersi provvisorie, fatti salvi i recuperi ancora da disputare. L’ufficializzazione delle società vincitrici avverrà esclusivamente al termine del campionato.

Nel Girone A guida la classifica il Serra Riccò, che totalizza 75,60 punti complessivi, frutto di 63 punti base e 12,60 di bonus. Seguono il Legino  con 52,80 punti e la Superba con 22,80. Completano le posizioni a punteggio il Ceriale Progetto Calcio, la Sampierdarenese e la Praese, mentre le restanti società del girone non hanno ancora maturato bonus utili ai fini della graduatoria.

Non risultano inserite in classifica alcune società che, ai sensi del punto 4/a) del Regolamento, non hanno diritto al premio. La norma prevede infatti l’esclusione delle società di Eccellenza e Promozione che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 2025/2026 o che si ritirano nel corso della stagione. In tale condizione rientrano Ca De Rissi, Masone, Savona e Bragno , quest’ultima ritirata dal campionato.

