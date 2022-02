Calcio, Serie D. Oggi ben sei anticipi. Domani tocca alla ponentine, tutte in trasferta

Sarà un fine settimana intenso per le squadre del Campionato Serie D che scenderanno in campo per le gare della 20^ giornata, la 23^ dei Gironi A, B, D, H e I, domenica 13 febbraio alle ore 14.30. Il turno si apre sabato con ben ventisei anticipi.



Sabato 12 febbraio alle 14.30 si giocano nel girone A Borgosesia-Derthona, Chieri-Asti, Fossano-Bra, Gozzano-Varese. Alle 15.00 Saluzzo-Sestri Levante e Pontdonnaz-RG Ticino (A).

Le designazioni:

Girone A

Borgosesia-Derthona (Maksym Frasynyak di Gallarate),

Caronnese-Vado (Giuseppe Costa di Catanzaro),

Casale-Sanremese (Fabrizio Ramondino di Palermo),

Chieri-Asti (Michele Pasculli di Como),

Fossano-Bra (Stefan Arnaut di Padova),

Gozzano-Varese (Leonardo Tesi di Lucca),

Lavagnese-Ligorna (Lucio Felice Angelillo di Nola),

Novara-Imperia (Giovanni Agostoni di Milano),

Pontdonnaz-Rg Ticino (Guido Iacopetti di Pistoia),

Saluzzo-Sestri Levante (Silvio Torreggiani di Civitavecchia)