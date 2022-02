Calcio. Prima Categoria A e B. Carcarese per allungare ancora, si accende il testa a testa tra Savona e Sampierdarenese: il programma odierno

Se la Carcarese sembra sempre più lanciata verso il salto in Promozione, resta più che mai equilibrato il discorso nel girone B, dove Savona e Sampierdarenese continuano a viaggiare a braccetto in un testa a testa senza esclusione di colpi.

Gruppo A

Domenica sulla carta agevole per i biancorossi di Chiarlone, che ricevono al "Corrent" la Carlin's Boys, così come per l'Aurora, impegnata nel match interno contro il fanalino di coda Borghetto. Il derby Millesimo-Altarese potrebbe ridisegnare le distanze tra playoff e playout, mentre il calendario propone sfide interne anche ad Andora e Atletico Argentina, in campo rispettivamente contro San Filippo Neri e Mallare. Pontelungo-Oneglia il posticipo delle 18.00.

Gruppo B

Gran parte del programma prenderà il via già alle 11.00, compresa la sfida che vedrà il Savona, reduce dal ko di Coppa, di fronte al San Cipriano nella nuova casa di Voze. Un match che gli striscioni non possono fallire, aspettando poi il risultato della Sampierdanese, di scena sul difficile campo di Quiliano alle ore 15.00 (stesso orario di Città di Cogoleto-Speranza). La Vadese vuole continuare a correre veloce (azzurrogranata di scena a Pra), con la mattinata che sarà completata da Vecchiaudace-Campese e Pro Pontedecimo-Fegino.