Douglas Costa si unisce ufficialmente ai LA Galaxy

L'esterno brasiliano Douglas Costa è passato ai Los Angeles Galaxy in prestito dalla Juventus.

Il contratto di locazione dell'ex giocatore Shakhtar è previsto per sei mesi, dopodiché il brasiliano firmerà un contratto a tutti gli effetti con il club MLS per 1,5 anni.

Da maggio il brasiliano gioca con il Grêmio in prestito dalla Juventus. Costa ha giocato 58 partite con i Moschettieri e ha segnato cinque gol.

Il brasiliano ha collezionato 103 presenze con la Juventus in tutte le competizioni, segnando 10 gol e fornendo 21 assist.

Insieme allo Shakhtar, Douglas è diventato il campione dell'Ucraina cinque volte e ha vinto tre volte la Coppa d'Ucraina. Nell'estate del 2015, il club di Donetsk ha venduto il brasiliano al Bayern per 30 milioni di euro.

Nella stagione 2021, i Los Angeles Galaxy sono arrivati ​​​​ottavi nella classifica della MLS Western Conference e non si sono qualificati per i playoff.

Regalia del giocatore

Costa, 31 anni, si unisce a Los Angeles con oltre 400 presenze professionali e 21 trofei vinti nei massimi campionati di Brasile, Germania, Italia e Ucraina da quando ha debuttato a livello professionistico nel 2008 con il Grêmio. Durante la stagione della Série A brasiliana 2021 con il Grêmio, mentre era in prestito dalla Juventus, squadra di Serie A italiana, Costa ha segnato tre gol e due assist in 26 partite giocate (20 da titolare).

“Douglas è un giocatore di livello mondiale e un campione affermato ai massimi livelli. La sua capacità di creare e finire aggiungerà ancora un altro livello al nostro attacco", ha affermato Greg Vanney, capo allenatore dei LA Galaxy. "Siamo entusiasti di integrarlo nella squadra mentre spingiamo verso l'inizio della stagione".

Nel suo primo periodo con il Grêmio (2008-09), Costa ha segnato due gol e sei assist in 30 presenze con il club brasiliano in tutte le competizioni. Costa in seguito si è assicurato il trasferimento alla squadra ucraina dello Shakhtar Donetsk (2009-15), dove ha segnato 38 gol e 40 assist in 203 partite giocate (134 da titolare) in sei stagioni in tutte le competizioni. In particolare, Costa ha aiutato lo Shakhtar a vincere cinque titoli della Premier League ucraina (2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14), tre Coppe d'Ucraina (2010-11, 2011-12, 2012-13) e tre titoli di Supercoppa d'Ucraina (2010, 2012, 2013). Inoltre, in 34 partite giocate (24 da titolare) in UEFA Champions League, Costa ha totalizzato sei gol e sette assist, aiutando lo Shakhtar Donetsk a raggiungere i quarti di finale del torneo nel 2010.

Esperienza di gioco in Bayern e Juventus

Il nazionale brasiliano è stato trasferito nell'estate del 2015 al Bayern Monaco, squadra tedesca della Bundesliga, dove ha trascorso due stagioni (2015-17) e segnato otto gol e 13 assist in 50 presenze in campionato (37 da titolare). In UEFA Champions League con il Bayern, Costa ha giocato 20 partite (15 da titolare) e ha aggiunto quattro gol e cinque assist. Durante il suo primo dei due periodi con il Bayern, Costa ha aiutato il club bavarese a vincere due campionati di Bundesliga (2015-16, 2016-17) e la DFB-Pokal (2015-16), la coppa nazionale tedesca.

Dopo essersi assicurato un trasferimento in prestito alla Juventus nell'estate del 2017 dal Bayern Monaco, Costa ha avuto una stagione straordinaria in cui ha registrato sei gol e sette assist in 46 partite giocate (31 da titolare) in tutte le competizioni durante la stagione 2017-18, aiutando la Juventus vincere lo scudetto di Serie A e la Coppa Italia. Dopo che la Juventus ha trasferito a titolo definitivo Costa in prestito dal Bayern Monaco, il nativo di Sapucaia do Sul, in Brasile, ha aiutato i bianconeri a vincere la Supercoppa Italiana 2018 e altri due titoli di Serie A (2018-19, 2019-20). In tutte le competizioni durante la sua permanenza alla Juventus (2017-20), Costa ha registrato 21 assist e 10 gol in 103 partite giocate. Dopo la sua transizione, i migliori bookmaker della lista Scommessesportive24.com hanno iniziato a stabilire buone quote per la vittoria della squadra.

"Douglas è un talento eccezionale che ha giocato in alcuni dei più grandi club del mondo", ha dichiarato il direttore tecnico dei LA Galaxy Jovan Kirovski. "È una grande aggiunta al nostro team e crediamo che farà la differenza nella MLS".