Calcio. Prima Categoria B: Youri Vittori rilancia il Savona, 2-1 a una generosa Vadese e Sampierdarenese nuovamente agganciata in vetta

VADESE - SAVONA 1-2 (12' Vittori Y., 26' Salis rig., 67' Vittori Y.)

FINISCE QUI LA SFIDA! HA VINTO IL SAVONA 2-1, decisiva la doppietta di Youri Vittori. Vadese generosa, non basta il momentaneo pari di Salis. Striscioni nuovamente in testa a pari punti con la Sampierdarenese

94' strattonato Gamba all'ingresso dei sedici metri, chiede il rigore il Savona, ma per Fanciullacci è punizione dal limite

92' gioca con il cronometro la formazione biancoblu, che cerca di tenere il pallone nei pressi della bandierina evitando pericolosi contropiedi

90' sei minuti di recupero

87' lascia il campo claudicante Vittori, al suo posto Gamba

80' ultimi dieci minuti di gara, corner per la Vadese allontanato da Gallotti

73' fatica la Vadese a reagire, gli striscioni cercano ora di rallentare i ritmi e gestire il vantaggio

67' IL RADDOPPIO DEL SAVONA! Gran rasoiata di Vittori dal limite, sinistro a fil di palo che infila Tregambe. Nuovo vantaggio biancoblu

62' tante interruzioni e gioco spezzettato, a terra ora Crocilla che necessita dell'intervento della panchina

58' Tregambe attento a respingere la sfera dopo un mischia in area, ammonito intanto Salis

55' dentro anche Serhiienko per Rossetti

54' tanta imprecisione nella manovra della squadra di Podestà, che sta comunque cercando di farsi vedere con costanza nella metà campo avversaria. Vadese pronta a ripartire in contropiede. Nel frattempo problema fisico per Vittori A, al suo posto Esposito F

51' punizione dal limite a favore dei biancoblu, Macagno calcia alto

49' Macagno si invola sulla trequarti ma non vede il corridoio giusto che avrebbe messo Vittori Y. a tu per tu con Tregambe, conclusione forzata deviata da Suetta e controllata da Tregambe

47' Youri appoggia ad Andrea, combinazione tra i fratelli Vittori che non crea pericoli alla porta azzurrogranata

46' si riparte! Nessun cambio al momento

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo sul parziale di 1-1, reti di Vittori e Salis. Tra poco il racconto della ripresa

45' ammonito Gainza per un contrasto aereo con Salis

43' fallo di rimessa fischiato a Diroccia, errori evitabili e banali che dimostrano ancora una condizione psicologica non al top tra gli striscioni

38' Savona che cerca di rendersi pericoloso dalla bandierina, ma Macagno spara in rimessa laterale.

31' Vittori cerca il taglio in area di Grandoni, pallone leggermente lungo raccolto da Tregambe

28' fase del match più favorevole agli azzurrogranata, si è un po' spenta l'iniziativa del Savona, che aveva iniziato con grinta la sfida

26' SALIS SPIAZZA RINALDI DAGLI UNDICI METRI! PARI DELLA VADESE! 1-1 al "Picasso"

25' RIGORE PER LA VADESE: Diroccia commette fallo su Signori, Fanciullacci indica il dischetto

24' altra punizione di Scimeni nel cuore dei sedici metri, interviene Gallotti a concedere corner agli azzurrogranata

22' uscita in presa alta di Rinaldi a neutralizzare una punizione di Scimeni dalla trequarti. Saltarelli ridisegna i suoi con un 4-4-1-1

16' Grandoni in profondità per Vittori, traversone basso per l'accorrente Macagno: sinistro rasoterra salvato miracolosamente da Crocilla sulla linea. Pimpante la formazione di Podestà

12' IL VANTAGGIO DEL SAVONA! Y. VITTORI! Cross basso di Macagno dalla sinistra, girata sul primo palo dell'ex Finale e palla in fondo al sacco

8' tante assenze tra le file di casa, Saltarelli con gli uomini davvero contati

7' striscioni in campo con un iper offensivo 4-4-2, buona chance ler Vittori Y. che trova la pronta risposta di Tregambe

1' si parte! Divise tradizionali per le due squadre, tribuna del "Picasso" praticamente al completo.

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADESE: Tregambe, Crocilla, D'Anna, Scimeni, Suetta, Leskaj, Uruci, Signori, Tona, Salis, Raffa

A disposizione : Appice, Cavalleri, Tatti, Brondo, Amato.

Allenatore : Saltarelli

SAVONA: Rinaldi, Fancellu, Vittori A., Carro Gainza, Gallotti, Esposito F., Diroccia, Grandoni, Vittori Y., Macagno, Rossetti

A disposizione : Bresciani, Gavarone, Serhiienko, Esposito F., Gamba, Stefanzl, Castagna