Nuoto, Csi. Amatori e Rari Nantes Savona a caccia di Spezia, successi anche per il Doria Nuoto Loano

Il 14° circuito regionale ligure di nuoto del Centro Sportivo Italiano ha ormai preso pieno ritmo, confermandosi un evento di spicco per il panorama natatorio regionale. L'organizzazione, curata con grande precisione dai comitati territoriali di Imperia-Sanremo e Savona-Albenga sotto la guida di Emmanuelle Barberis, ha già portato a termine tre delle sei tappe in calendario. Dopo l'esordio il 1° dicembre nella piscina comunale di Albenga, la competizione è proseguita il 19 gennaio alla "Filippo Cascione" di Imperia e, più recentemente, il 9 febbraio nuovamente ad Albenga, nella piscina di via Amerigo Vespucci.

Finora, dodici società sportive hanno preso parte alla manifestazione, con la partecipazione di centinaia di atleti in tutte le categorie, comprese le staffette. Nella classifica non ufficiale, in testa si trova ASD Nuoto Club Rari Nantes Cairo Montenotte-Acqui Terme con 79 vittorie, seguita da Ge.S. CO S.R.L. Nuoto Alassio con 73 successi e ASD Bordighera con 61.

Gli atleti della Rari Nantes Spezia hanno ottenuto 34 primi posti, mentre la Rari Nantes Savona ha conquistato 28 vittorie e l'Amatori Nuoto Savona C.S.D. ne ha registrate 27. La S.S.D. Idea Vita Sport a.R.L. ha totalizzato 24 successi, seguita dallo Sporting Club Millesimo con 11, dalla Rari Nantes Imperia con 10 e dalla Vita S.S.D. a.R.L. con 7. L'Acquarium S.S.D. a.R.L. ha ottenuto quattro vittorie, mentre ASD Doria Nuoto 2000 Loano ne ha conquistate tre.

Le prossime tappe del circuito prevedono eventi di rilievo: il 2 marzo nella piscina da 50 metri della "Zanelli" di Savona, il 13 aprile con la prima storica tappa genovese a Prà e il 27 aprile nuovamente a Savona per la sesta prova. Quest'ultima sarà valida per l'edizione successiva del circuito e ospiterà anche la premiazione finale del 14° Circuito, con gli atleti qualificati per i campionati nazionali di Lignano Sabbiadoro, in programma dal 14 al 18 maggio.