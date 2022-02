Under 17 Eccellenza, Azimut Vado sorprende e vince anche contro Novipiù Campus Piemonte

Girone Top Giornata 2

Azimut Vado - NoviPiu Campus 82-69 (24-14; 47-28; 70-39)





Azimut Vado sovverte il pronostico nella seconda giornata del girone Top dell’Under 17 Eccellenza e batte Novipiù Campus anche più nettamente del punteggio finale (82-69). I piemontesi, secondi nella fase di qualificazione dietro a Tortona, avevano preceduto Vado (terzo) infliggendo una sonora scoppola con 25 punti di scarto nella gara di ritorno ai malcapitati liguri.

Consci delle difficoltà i biancorossi partono però bene come già accaduto settegiorni prima a Crocetta e volano 10-0 con 9 punti di Siby che fa la voce grossa nel pitturato. Risponde Makke con 5 punti consecutivi (alla fine sontuosi 28 punti per il lettone con solo 10 tiri, 4/4 da 3 e 8/8 ai liberi), vera spina nel fianco per tutta la gara.

Due rapidi falli proprio di Makke aiutano Vado che però perde Seslija per infortunio, un grave handicap considerando le rotazioni già corte della squadra di Prati e l’abnegazione di Marko che riesce ancora a rientrare qualche minuto.

Due triple firmate Scarsi e Pellegrino permettono di allungare sino al 24-11 per poi chiudere il periodo sul 24-14.

Nel secondo quarto Vado allunga ancora malgrado inizi ad accusare problemi di falli. Migone e Tridondani portano punti importanti alla causa vadese sfruttando contropiedi e rimbalzi offensivi. Vado continua ad alternare momenti di buona qualità a stupidate colossali. All’intervallo, comunque, il tabellone recita un confortante 47-28.

I biancorossi hanno il merito di entrare nel terzo periodo con il piglio giusto e in un attimo sono a +27 con il contributo offensivo di tutti i giocatori schierati e alla sirena dell'ultima sosta sono avanti 70-39 con un Serafini da 9 palloni recuperati.

Ultimo periodo con massimo vantaggio Vado sul 75-42 che poi inizia a perdere i pezzi tra infortuni ed uscite per falli. Con fuori Scarsi, Siby, Tridondani e Seslija, Campus riprende coraggio e con un arrembaggio all’arma bianca negli ultimi 3’ riesce a rientrare sino al -13 finale grazie alla solita superficiale gestione dei liguri che costa troppi punti in chiave differenza canestri se mai sarà necessaria.

Tante cose positive per Vado ma anche più quelle negative, soprattutto per la relativa facilità con cui potrebbero essere risolte.

Prossimo turno molto difficile a Torino contro Reale Mutua (sabato, ore 17) che nella fase di qualificazione si è imposta entrambe le volte. Per continuare la serie positiva bisognerà recuperare tutti gli infortunati e dare più del 100%.

Azimut Vado: Rondinini, Bianchi 2, Segarich, Patrone, Serafini 7, Pellegrino 4, Scarsi 11, Tridondani 10, Migone 17, Siby 29, Seslija 2. All : Prati. Ass. Colandrea-Guarnieri

NoviPiu Campus: Makke 28, Girardo 6, Puccio 2, Lunardi 9, Bollito 2, Vignola 3, Minasi 5, Gallo 1, Moretti 4, Amadu 2, Pagano, Mensio 7. All : Mosso