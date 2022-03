Calcio, Prima Categoria. L'Altarese porta a casa un punto dal derby, DS Lasio: "Prova fantastica della squadra. Salvezza? Ci aspettano sei finali"

Ci è andata vicino l’Altarese, i giallorossi infatti trovano il pari nel derby con la capolista Carcarese, raggiunti però solo a 5 minuti dal 90°. Una buona prova per la squadra di Molinaro, che dimostra una volta di più il proprio valore. Soddisfatto il DS Luca Lasio, che ha così commentato la prova dei suoi:

“Il pari e forse il risultato più giusto, loro hanno preso due legni e impegnato un paio di volte il nostro giovane Costanzo, autore di belle parate. Noi abbiamo avuto ancora un paio di palle goal dove potevamo chiuderla, ma uscire da Carcare con 1 punto è comunque un segno positivo. Fare punti con la capolista che sino a domenica aveva perso solo una gara è segno che comunque i nostri ragazzi stanno maturando e acquisendo la mentalità giusta. Sono stati esemplari, dando l’anima in allenamento e domenica in campo. Quanto vale questo risultato? Beh spero molto visto che ci aspettano ancora match molto duri con squadre forti.”

Sono appena tre i punti di vantaggio dalla zona playout: “Purtroppo la salvezza è ancora distante, ci sono ancora sei finali da giocare e i punti in questo momento del campionato iniziano a pesare. Le squadre che puntano a salvarsi danno sempre qualcosa in più, quindi servirà massima concentrazione e massimo impegno nel preparare ogni singola gara. Ripeto, tutte gare che hanno valenza di una finale, solo così potremo mantenere la categoria. Non ho comunque alcun dubbio che i ragazzi faranno tutto per la causa, poi il campo che è sempre l’unico e vero giudice ci darà se avremo fatto bene.”