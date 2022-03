Calcio. Promozione, il Soccer Borghetto riceve la Voltrese, sfide ponentine tra Bragno-Ceriale e Celle-Legino

Il Serra Riccò vuole consolidare il primato per respingere gli attacchi di Voltrese e Praese, il Legino punta a rientrare prepontemente in lotta per un piazzamento playoff, mentre dalla Baia Alassio, nona, alla Veloce, tredicesima si accende la bagarre salvezza.

Questi gli spunti principali a poche ore dal via del 23° turno di Promozione, con occhi puntati su Soccer Borghetto-Voltrese e Serra Riccò-Borzoli, cruciali per le prime posizioni. A caccia di ulteriore slancio il Legino di Tobia, che non può fallire in casa di un Celle Riviera sempre più vicino alla retrocessione, mentre la Baia Alassio riceverà la quotata Praese.

La sconfitta di Borzoli vuole essere solamente un passo falso per il Bragno di Monte, impegnato tra le mura di casa con il Ceriale; completano il programma Veloce-Via dell'Acciaio (i granata hanno l'occasione di accorciare le distanze in zona playout) e Camporosso-Vallescrivia.

Tutti in campo alle 15.00, aggiornamenti live sulle pagine del nostro quotidiano