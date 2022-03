Calcio, Serie D. L'Imperia riparte al meglio vincendo 2-0 a Bra. Esulta Soda: "Ragazzi super" (VIDEO)

L' Imperia torna alla vittoria in trasferta dopo tre mesi (0-2 a Bra) e recupera terreno dopo la brutta prestazione infrasettimanale contro il Saluzzo (sulla quale il giudice sportivo dovrà pronunciarsi nei prossimi giorni).

I punti ora sono 28 con un confortante +7 dalla Lavagnese e la zona tranquillità che dista cinque lunghezze, anche va considerato che i neroazzurri hanno già disputato tutte le partite in programma a differenza di molte avversarie.

All' 'Attilio Bravi', i ragazzi di Soda hanno sfruttato al meglio l'episodio a proprio favore: il cartellino rosso sventolato al centrocampista braidese Magnaldi, ad inizio ripresa. Da lì, gli imperiesi hanno costruito la vittoria creando diverse palle-gol. Non è un caso che i tre punti portino la firma di Cassata (ottavo centro stagionale) e Lupoli (terzo), già protagonisti del 3-1 casalingo sul Derthona.

Dall'arrivo del tecnico di Cutro, il giovane attaccante classe 2002 ha segnato già cinque reti che, a conti fatti, hanno portato in dote sette punti. Insomma la coppia Cassata-Lupoli sembra dare le maggiori garanzie all'attacco neroazzurro.

Un altro dato da non sottovalutare è il quinto clean-sheet (su nove partite) dell'era-Soda. Fin dalle prime battute, il tecnico ha puntato sulla solidità piuttosto che sul gioco propositivo. E, tolto il primo tempo di Varese, la squadra fino ad oggi non ha mai dato la sensazione di 'imbarcare', piuttosto di faticare negli ultimi trenta metri.

Se questi tre punti presi a Bra sono ossigeno puro, la classifica comunque non sorride ancora. Per fare i calcoli, il club neroazzurro avrà più tempo dato che domenica prossima non si giocherà; poi il 27 marzo al 'Ciccione' arriverà il Ligorna degli ex Donaggio e Scannapieco. Altro appuntamento da non fallire se si vuole puntare ad una salvezza tranquilla.

Nel video le parole degli allenatori dopo Bra-Imperia, dal servizio di Simone Di Luccio per TargatoCN.