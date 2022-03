Calcio, Serie D. Colpaccio salvezza per il Ligorna, espugnata 2-0 Borgosesia nel recupero (LA NUOVA CLASSIFICA)

Terzo risultato utile e seconda vittoria consecutiva per il Ligorna di Mister Roselli, capace di espugnare il Comunale di Borgosesia contro una squadra insidiosa come quella diretta da Mister Lunardon, quarta in classifica.





Un goal per tempo per i genovesi. Nella prima frazione il vantaggio con il solito Cericola, autore del sesto goal dal suo arrivo nel mercato di riparazione, questa volta su assist di Donaggio. Poi, a cinque minuti dalla fine, la rete del definitivo 0-2 da parte di Gomes, involatosi da metà campo e servito da un Mattia Placido definito da Mister Roselli come un «grande centrocampista di qualità a cui non piace più fare il difensore».





Questo il commento di Stefano Botta, capitano dei Biancoblù: «Siamo contenti perché abbiamo fatto un altro passo verso il nostro obiettivo. Sapevamo che loro sono una squadra forte che palleggia molto e l’avevamo preparata proprio sul fatto che lasciavano spazio al nostro contropiede. Dobbiamo già pensare che sabato ci aspetta un’altra battaglia».





Questo il commento di Ciro Cipolletta, centrale difensivo biancoblù: «Sapevamo dell’importanza di questa partita. L’abbiamo preparata bene in settimana ed abbiamo cercato di applicare tutto quello che ci ha chiesto il mister e penso che per la maggior parte della partita l’abbiamo dimostrato. Adesso accantoniamo questa vittoria è ci proiettiamo subito per un’altra sfida delicata come quella di sabato ad Imperia. Ci aspetta una gara dura ma come tutte le partite proveremo a mettere in difficoltà gli avversari per portare a casa l’intera posta in palio».





Questo il commento di Mister Roselli: «Ottimo risultato contro una squadra forte e che gioca bene. Siamo veramente contenti. Abbiamo sofferto il giusto lasciando poche occasioni me creando anche ulteriori occasioni oltre ai due goal realizzati. Meglio di così questa partita non poteva andare».





Qui, infine, un commento tecnico sulla sfida: «Loro sono una squadra che attacca e difende con tantissimi giocatori. Attaccavano spesso con otto o nove giocatori, lasciando talvolta l’1vs1 e il 2vs1 sulla metà campo. Abbiamo difeso bene negli ultimi 40 metri e quando perdevano palla siamo ripartiti bene. Possiamo dire che è stata una sfida di 8vs8 in 40 metri e di 2vs2 nel resto del campo. In questi casi spesso succede che il vantaggio va a chi gioca un pochino più sullo spazio ma allo stesso tempo si sa che nel calcio ha sì ragione chi vince ma non ci sono regole scientifiche. Sapevamo che loro giocano così, sono una squadra di ragazzi fantastici che si stanno mettendo in mostra».





BORGOSESIA vs LIGORNA 0-2 (0-1)

RETI: 21' Cericola, 85' Gomes

BORGOSESIA: Gilli, Frana (90' Bernardo), Picozzi, Martimbianco, Farinelli, Puka (54' Manfrè), Eordea, Zazzi (63' Areco), Gaddini, Guatieri, Barbetta. A disposizione: Gavioli, Iannacone, Salvestroni, Monteleone, Colombo, Latini. Allenatore: Lunardon.

LIGORNA: Atzori, Calcagno, Scannapieco, Botta (80' Placido), Bacigalupo, Lipani, Cericola, Cipolletta, Donaggio (80' Gomes), Garbarino A., Silvestri. A disposizione: Parise, Raja, Garbarino L., Gerbino, Salvini, Casanova, Bacherotti. Allenatore: Roselli.

ARBITRO: Finzi di Foligno.