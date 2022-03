Calcio, Promozione. Il Bragno all'ostacolo Legino, capitan Di Martino: "Squadra molto forte ma arriviamo da un buon momento"

Un periodo più che positivo per il Bragno, le ultime uscite hanno infatti tirato fuori i valbormidesi dalla zona playout, proiettandoli verso una finale di campionato con qualche ansia in meno. Dopo il grande successo in casa del Via dell’Acciaio i biancoverdi tornano a giocare in casa contro il Legino, sfida importante ma non determinante come conferma capitan Mirko Di Martino:

“Arriviamo da un ottimo periodo, vittorie e pareggi importanti che ci hanno permesso di risalire la classifica. Dal cambio in panchina di novembre c’è stato un cambio di rotta, vedo una squadra più aggressiva e che prova a giocare sempre a calcio. Domenica è stata una vittoria fondamentale, che vale praticamente doppio, non siamo comunque salvi e per questo non dobbiamo abbassare l’attenzione.”

Sei sfide da giocare al massimo: “Siamo in fuducia e dobbiamo provare a confermare il buon momento” – commenta l’attaccante – “La squadra di Tobia ha grande qualità, è partita per vincere ma non sempre gli obiettivi di inizio stagione riescono ad essere centrati. Avremo forse qualche assenza, ma chiunque giochi sono certo darà il massimo per la causa, siamo un gruppo unito e coeso, un punto di forza che sta facendo la differenza. Per centrare la salvezza servirà la fame e la voglia di vincere, con quelle sono certo che ce la potremo fare.”