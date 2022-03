Calcio, Legino. Il presidente Carella sogna un Ruffinengo ricco di calore. "Con il Serra Riccò voglio sentire trombe e tamburi per spingerci verso la vittoria"

La partita di domenica prossima tra Legino e Serra Riccò sarà un appuntamento fondamentale per il finale di stagione dei verdeblu, ancora in corsa per ottenere un posto nei prossimi playoff.

Un bivio di cui tutto l'ambiente savonese è consapevole dell'importanza, come sottolinea anche il presidente Pietro Carella:

"Ci aspetta una gara dal peso specifico non indifferente, per questo motivo - spiega il presidente - domenica pomeriggio invito tutti gli allenatori e tutti i ragazzi del Settore Giovanile ad essere presenti al Ruffinengo per sostenere la Prima Squadra.

Il match con la capolista sarà importantissimo nella strada per entrare ai playoff: mi aspetto di vedere sugli spalti tamburi, trombe e bandiere e tutto ciò che possa spingere e incitare la nostra squadra verso la vittoria.

Domenica tutti al campo. Forza Legino!".