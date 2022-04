Calcio. Seconda Categoria B: che finale con San Francesco Loano-Spotornese: all'"Ellena" in palio promozione diretta o spareggio

Erano due delle squadre più accreditate alla vittoria finale del campionato e il calendario ha voluto regalare un epilogo ancor più esaltante, mettendo di fronte proprio San Francesco e Spotornese.

Nel match in programma all"Ellena" alle ore 16.00 (racconto minuto per minuto su Svsport.it), la formazione di Enrico Sardo, forte dei tre punti di vantaggio sulla squadra biancoceleste, avrà a disposizione due risultati su tre per far scattare la festa, mentre i ragazzi di Calcagno saranno costretti a vincere per portare il campionato a un clamoroso spareggio (non vale infatti la regola degli scontri diretti in caso di arrivo a punti punti).

Ultimi verdetti da assegnare, in chiave playoff, nelle altre gare in programma, così come nel girone C, anch'esso all'ultimo atto della regular season: al "Faraggiana" gli "Zueni" preparano la festa (ore 17.30) per celebrare la cavalcata dell'Albissole, mentre in chiave secondo posto Dego e Plodio cercheranno il colpo di reni finale in casa di Pallare e Carcarese B.

Nel gruppo A, dopo il successo del Vadino nell'anticipo di ieri contro il Ceriale B, il programma odierno verrà spalmato da mattino a sera: si parte alle 10.30 con Riva Ligure-San Bartolomeo fino ad arrivare al posticipo delle 18.00 tra F.C Argentina e Ventimiglia B.

Il programma