Calcio. Imperia. Troppe fragilità nel momento chiave della stagione. I tifosi chiamano la squadra all'impresa nel derby di giovedì

Non è un momento particolarmente sereno quello che sta vivendo l'Imperia e non potrebbe essere altrimenti dato che, se il campionato finisse stasera, i nerazzurri sarebbero retrocessi in Eccellenza.

Il gap dal sest'ultimo posto si è infatti ampliato a otto punti, quota limite per non partecipare ai playout, ma più che la graduatoria a dover preoccupare è il trend espresso dalla squadra di Soda.

Le ultime due sconfitte con Sestri Levante e Vado testimoniano infatti poca serenità a livello mentale: troppi gli errori banali evitabili, soprattutto per una formazione che dovrebbe ridurre al minimo le sbavature per alimentare le proprie chances di salvezza.

Il primo tempo del "Chittolina" è stato quasi da cancellare. Dopo l'occasionissima sprecata da Canovi, i nerazzurri hanno vissuto una mezz'ora da incubo, a tratti paradossale.

Il vice Caramelli si è sgolato per diversi minuti chiamando l'attenzione sulle marcature preventive, ma un regalo di Mara a Capra e la rete di Galvanio, subita proprio in ripartenza, hanno steso il tappeto rosso al team di Matteo Solari.

Nel finale di tempo è arrivato il gol di Cassata, meraviglioso centravanti classe 2002, pronto a tamponare a inizio ripresa il nuovo allungo rossoblu firmato da Cenci.

Nella restante parte della ripresa l'Imperia ha giocato sui nervi, provando a scodellare qualche palla nell'area di Cirillo, senza però trovare il guizzo utile per strappare almeno il pareggio.

La tifoseria si è intrattenuta con la squadra nel post gara, incitando nel corso della partita i propri beniamini, pur esortandoli a tirare fuori gli attributi nei momenti di maggior difficoltà. Il derby con la Sanremese del turno infrasettimanale rappresenterà la miglior cartina tornasole possibile per un gruppo che, soprattutto nei propri giocatori più esperti, dovrà dimostrare carattere, determinazione e compattezza.

Nel post partita con il Sestri Levante lo stesso Caramelli ha smentito problematiche interne allo spogliatoio, ma qualche segnale di insofferenza tra compagni è emerso anche nel pomeriggio vadese.