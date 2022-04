Calcio, Ligorna. Rebus infortuni per mister Roselli: "Siamo in difficoltà causa infortuni, con il Sestri Levante ci aspetta una gara tosta"

Ritorna a casa il Ligorna, impegnato nel turno infrasettimanale di Serie D nel derby ligure contro il Sestri Levante. Biancoblù reduci dal pari in trasferta contro il Ticino, Corsari dal punto conquistato contro il Bra.





Questo il commento di Mister Roselli sugli avversari: «Il Sestri Levante è un’avversaria tosta. Stanno facendo benissimo, sono una squadra che gioca bene, che ha dei buoni valori. Tutto questo è dimostrato dai risultati che stanno ottenendo nell’ultimo periodo».





Questo il commento sulla condizione della squadra: «Siamo un pochino in difficoltà dal punto di vista dell’organico. Non sarà presente Garbarino e non recuperiamo nessuno a parte il rientro di Cipolletta dalla squalifica. Abbiamo alcuni giovani in forte dubbio».