Calcio, Savona. Pronti due pullman e tante macchine private, la tifoseria si mobilità per il match dell'anno con la Sampierdarenese

In tante occasioni si è abusato del termine spareggio per definire l'importanza di una partita, ma domani sera l'esito di Sampierdarenese - Savona, complice il prosieguo del breve calendario, sarà al 99% determinante per stabilire quale squadra verrà promossa in Promozione.

Quasi un'ultima chiamata, dato che con l'elevato numero numero di retrocessioni delle liguri dalla Serie D all'Eccellenza, c'è il rischio che (salvo ripescaggi) i playoff non garantiscano il salto di categoria.

Ciò testimonia l'importanza fondamentale del match del "Cige" (il pareggio non sarebbe un risultato da disprezzare per i savonesi), anche per la progettualità futura della società del presidente Marinelli, motivo per cui i tifosi biancoblu si stanno mobilitando per raggiungere le colline tra Rivarolo e Begato.

I posti sui due pullman organizzati sono stati infatti esauriti in poche ore, ma anche il numero di macchine private pronte a far rotta verso il capoluogo regionale si preannuncia di buon numero.

La squadra, invece, partirà domani pomeriggio, con in programma una breve sosta al Tower Hotel dell'Aeroporto Colombo, dove mister Podestà ultimerà gli ultimi dettagli nella riunione tecnica dopo una leggera merenda.