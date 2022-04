Atletica. Anche gli ori olimpici Lorenzo Patta e Fausto Desalu parteciperanno al Meeting Città di Savona

Il Meeting internazionale Città di Savona ha sempre avuto un piatto forte nei 100 metri maschili e anche l’edizione numero undici, in programma mercoledì 18 maggio, non sarà da meno. Anzi: se i 200 metri avranno al via il bicampione olimpico Marcell Jacobs, la distanza più breve all’interno dell’appuntamento savonese del Continental Tour Challenger di World Athletics proporrà ai blocchi due olimpionici della 4x100 a Tokyo. Ci sarà Lorenzo Patta (Fiamme Gialle), lo sprinter sardo classe 2000 che lanciò l’Italia verso il 37”50 e l’oro in Giappone: l’azzurro lo scorso anno proprio a Savona vinse la finale con un 10”13 autentico trampolino verso il posto da titolare sui 100m agli Europei per nazioni e la prima frazione nella staffetta a cinque cerchi. L’altra curva, in terza frazione, a Tokyo la corse il duecentista Eseosa Fausto Desalu (Fiamme Gialle): l’azzurro sarà l’altro olimpionico in gara a Savona sempre sui 100 sul rettilineo della Fontanassa, dove conquistò nel 2020 il primato personale a 10”29.

Per i due ori azzurri (ma ci sarà anche la riserva olimpica Wanderson Polanco) la concorrenza convogliata nel cast allestito dal direttore organizzativo del meeting Marco Mura sarà di primissimo livello. Il nome più altisonante è il francese Jimmy Vicaut, colui che deteneva con 9”86 il primato europeo prima che Jacobs lo migliorasse due volte ai Giochi: argento (2012) e bronzo (2016) agli Europei sulla distanza, bronzo (2012) con la 4x100 della Francia, Vicaut a 30 anni vanta un primato stagionale 2021 da 10”06 e non sarà l’unico francese in gara a Savona. Ai blocchi è atteso infatti Mouhamadou Fall, spintosi fino a 10”04 l’anno passato, quando vinse anche i 100m degli Europei per nazioni davanti a Patta. Fari puntati anche su un grande interprete delle distanze brevi: l’ivoriano Arthur Cissé, finalista iridato dei 60m indoor vinti da Jacobs a Belgrado e uomo da 9”93, realizzato nel 2019 (10”11 nel 2021).

L’evento, organizzato dal Cus Savona con la collaborazione del Cus Genova, è realizzato anche grazie al contributo del Dipartimento per lo Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con il sostegno di: Regione Liguria, Comune di Savona, Fondazione Agostino De Mari, UniGe.