Calcio, Ligorna. Il pari con il Derthona muove la classifica. Cericola: "A Vado per far punti"

Pareggio a reti inviolate per il Ligorna tra le mura amiche contro il Derthona. Buon primo tempo da parte dei Biancoblù, capaci di sfiorare più volte il vantaggio senza però riuscire a bucare la porta avversaria. Nel secondo tempo gli ospiti amministrano il gioco ma Scannapieco e compagni sanno soffrire e conquistano così un punto importante ai fini della classifica.





Il primo pericolo viene causato da Donaggio al 6', con un calcio di punizione che viene respinto da Teti. Al 10' è Cericola a liberarsi in area con un gioco di prestigio, concludendo con un diagonale che sfiora il palo di destra. Al 18' ancora Cericola in fuga ma il solito Teti lo ipnotizza e salva il risultato. Nel secondo tempo Manasiev calcia di collo esterno al 58', con la palla che sfiora solamente il palo. Al 70', infine, urlo strozzato dalla terza arbitrale con il goal annullato a Cericola al termine di un’ottima azione.





Questo il commento di Matteo Cericola: «Oggi non è entrata ma comunque è un punto guadagnato contro una squadra che oggi è terza in classifica. Ci teniamo stretto questo punto. È un campionato che tra covid e turni infrasettimanali non è semplice ma se uno si mette a pensare ai problemi non ne esce mai. Andiamo a Vado concentrati per provare a prendere i tre punti».





Questo il commento di Mister Roselli: «È normale che un'autonomia di 90 minuti come nel primo tempo non l'abbiamo. Dunque, dobbiamo fare le nostre cose. Loro sinceramente sono nettamente più bravi a gestire la palla e poi fisicamente è forse la squadra più forte del campionato. Non capisco come mai siano a questa distanza dalle grandi. Questa è una squadra che sta forse dietro al Novara ma non certo inferiore a Sanremese, Casale e altre. Nella partita con il Sestri e nel primo tempo di oggi abbiamo avuto più palle goal di tutte le altre partite in cui mi sono seduto in panchina. Altre volte sono entrate, spesso, invece in queste due partite no. Questo è il calcio. La cosa bella è vedere nel secondo tempo una sofferenza clamorosa senza concedere praticamente alcuna palla goal. Quindi devo fare i complimenti ai ragazzi».













LIGORNA vs DERTHONA 0-0

LIGORNA: Atzori, Calcagno, Placido, Scannapieco (st 42' Garbarino A.), Bacigalupo, Brunozzi (75' Botta), Lipani, Cericola, Cipolletta, Donaggio (71' Gomes), Raja (75' Gerbino). A disposizione: Colleoni, Garbarino L., Lala, Salvini, Casanova. Mister: Roselli.

DERTHONA: Teti, Luzzetti, Procopio, Galliani, Gjura, Manasiev, Sacca (75' Romairone), Flip, Diallo (46' Todisco; 80' Speranza), Gueye, Otele. A disposzione: Bertozzi, Neri, Imperato, Kanteh, Grieco, Ordisci. Mister: Zichella.

ARBITRO: Garofalo di Torre del Greco