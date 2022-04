Volley maschile. Festa grande per Carcare contro il Rapallo. Le foto dei festeggiamenti per il ritorno in C

Dopo la matematica promozione in serie C ottenuta prima di Pasqua, la partita con il Rapallo era solo una formalità, ma l'atmosfera che la società è riuscita a creare attorno ai ragazzi è stata fantastica, adrenalina alle stelle, palazzetto gremito per festeggiare degnamente l'impresa della giovane formazione biancorossa che dopo ben 29 anni ha riportato la Pallavolo Carcarese in C.

Il settore maschile è risorto da non molti anni, grazie all'impegno della società e da un grande ex Luca Garra che ha saputo gettare delle basi solide per riportare la pallavolo maschile che conta a Carcare. Si è ripartiti dai giovani che in pochi anni sono cresciuti tecnicamente e mentalmente sotto la guida di Garra e del suo staff. Della partita c'è veramente poco da raccontare, già al momento del saluto,dagli spalti è sceso un enorme striscione che inneggiava all'impresa e una miriade di cartelloni con impressa una grande C, atmosfera da brividi, che ha finito per caricare oltre misura i biancorossi che hanno offerto l'ennesima grande prestazione , non dando scampo ai ragazzi del Rapallo.

Nonostante Garra e Fazio abbiano giustamente concesso la passerella a tutti gli atleti della rosa, la partita è stata vinta facilmente per 3 a 0 con passivi abbastanza pesanti per gli ospiti. In meno di un'ora la pratica Rapallo è stata archiviata e si è potuto proseguire con i festeggiamenti. Maglietta commemorativa di rito, foto con alcuni degli atleti che giocarono in C quasi tre lustri fa e che adesso erano in palestra ad incitare i propri figli. Targhe ricordo con lo sponsor Gandolfo Marmi, con l'assessore allo sport Giorgia Ugdonne e con il presidente della Carcarese Calcio, Dino Vercelli,anch'essi promossi alla categoria superiore. Atto finale la foto del gruppo, giocatori, staff e dirigenti sotto la tribuna con una pioggia di coriandoli lanciati dagli spalti.