Softball: le ragazze dello Star Cairo non mollano nemmeno il primo maggio, doppia vittoria sulle Rookies

Altre due vittorie per le ragazze del Softball Star Cairo, che Domenica 1 Maggio, in trasferta sul diamante di Genova, si sono imposte sulla squadra di casa dei Rookies, squadra giovane ma molto determinata.

Ancora un’ottima prestazione per le cairesi che hanno saputo, sia in fase difensiva che in fase offensiva, sfruttare le occasioni create e non lasciare spazio alle avversarie. Da sottolineare l’ottima prestazione in attacco di Giorgia Frattini, autrice di 2 fuoricampo. Entrambe le partite sono state vinte per manifesta superiorità: la prima si è conclusa 30 a 3 e la seconda 22 a 0. Il prossimo appuntamento di campionato di Serie B sarà Domenica 8 Maggio contro la squadra dei Kings Castellamonte, sul diamante di via XXV Aprile.