Calcio dilettantistico. Nuovi 12 arbitri per la sezione di Imperia. Ecco chi ha superato l'esame e vedremo presto in campo

La Sezione arbitri di calcio Imperia ha 12 nuovi associati che hanno brillantemente superato gli esami e saranno prossimamente pronti a calcare i terreni di gioco della nostra Provincia. Ecco i nomi: Amoretti Francesco, Bettinelli Riccardo, Caldari Lorenzo, Caridi Davide, Contessa Filippo, Dall’olio Alessandro, Fabiano Andrea, Gerini Michele, Ranieri Alessandro, Russo Francesco, Trifone Matteo e Zola Emanuele.

Soddisfazione del Presidente dei fischietti imperiesi Alessandro Savioli: “E’ un piacere dare il benvenuto nell’associazione italiana arbitri a questi giovanissimi ragazzi, tutti animati da un forte entusiasmo ed impazienti di iniziare la ‘carriera arbitrale’. Per essere arbitri occorre essere responsabili, preparati tecnicamente ed atleticamente, saper rispettare gli altri come prima regola per poter poi essere rispettati in campo e nella vita. Oltre le regole del gioco, sempre in evoluzione, non deve mai mancare il buon senso, la serietà, la buona fede. Gli errori ci saranno sempre da parte di tutti, nessuno escluso ma con i giusti insegnamenti, la pazienza, la tenacia, la voglia di migliorarsi porteranno sicuramente a risultati incredibili come già accaduto per molti dei nostri associati impegnati tutt’oggi in categorie di livello nazionale ed internazionale. Auguro a tutti futuro ricco di soddisfazioni in campo ma soprattutto nella vita. Ringrazio gli istruttori Franco Cane, Luigi Rambaldi e Gianpaolo Rosato”.

Per informazioni varie e su come diventare arbitro federale di calcio telefonare al numero 329/2590100.