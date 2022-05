Calcio. Promozione, Voltrese in pole per il salto in Eccellenza: i gialloblu ricevono il Vallescrivia, Serrà Ricco ospite del Soccer Borghetto

Trentesima e ultima giornata anche in Promozione, con la Voltrese sempre più vicina al trionfo finale.

Ai gialloblu, che conservano due lunghezze di vantaggio sul Serra Riccò, basterà battere il Vallescrivia (senza problemi di classifica) per festeggiare il salto in Eccellenza, mentre la squadra di Repetti, di scena a Borghetto, necessita di un vero e proprio miracolo per effettuare il sorpasso proprio in extremis.

Praese-Borzoli è l'altro match clou di giornata: un successo dei biancoverdi taglierebbe fuori dai playoff la formazione gialloblu (margine superiore ai 7 punti), che deve quantomeno portare via un punticino dal "Baciccia-Ferrando" con l'obiettivo di conquistare la semifinale.

Niente spareggi per la quinta classificata: Legino e Soccer si giocheranno solamente la posizione finale, ma il gap dalla seconda piazza, anche nella migliore delle ipotesi dopo le partite odierne, sarà troppo ampio in ottica playoff.

Già matematiche le retrocessioni di Celle Riviera e Camporosso, mentre l'unico playout sarà quello tra Via dell'Acciaio (oggi a riposo) e Veloce (di scena all'Olmo-Ferro contro il fanalino coda del girone).

Tutti in campo alle 15.00, livescore sul nostro sito.