Calcio. Seconda Categoria A, match point Vadino: a mezzogiorno la super sfida con la Virtus Sanremo può valere la promozione

I gironi B e C hanno archiviato la stagione con tanto di playoff e playout già andati in scena, mentre nel gruppo A di Seconda Categoria sono ancora tre le giornate da disputare.

Quella odierna, però, potrebbe essere decisiva in ottica promozione: con cinque punti di vantaggio sulla Virtus Sanremo, il Vadino si presenta alla sfida delle 12.00 (webcronaca su Svsport.it) contro i matuziani con il primo match point a disposizione. I biancazzurri, dopo il capitombolo esterno di mercoledì con la San Bartolomeo, sono costretti a vincere per restare aggrappati alla vetta, mentre un successo arancionero chiuderebbe i conti con due turni di anticipo.

"Siamo pronti - esordisce mister Giunta - e abbiamo vissuto la settimana indipendentemente dal risultato del recupero della Virtus Sanremo. E' chiaro che come tipo di risultato ci può avvantaggiare, ma andiamo a Sanremo con la volontà di chiudere il campionato. A livello di rosa finalmente posso fare delle scelte, cosa che, visto il numero di infortuni, raramente è successo in questo campionato. Abbiamo avuto un organico ampio, è vero, ma è stato fondamentale per poter arrivare a questo punto della stagione pienamente competitivi".

Il resto del programma prevede Polisportiva Sanremo-Riva Ligure e Ventimiglia B-Villanovese cruciali in chiave playoff, a chiudere F.C. Argentina-Real Santo Stefano Ceriale B-San Bartolomeo (posticipo delle 16.30).