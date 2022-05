Regione Liguria: attiva la seconda edizione del bando "Dote Sport"

Le finalità e i rimanenti criteri di individuazione dei beneficiari e di concessione dei contributi sono invariati rispetto al bando emanato in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n.1276 del 28 dicembre 2021, ad eccezione della ridefinizione della soglia dell’Isee dei soggetti destinatari della misura, che è viene quantificata in un valore non superiore a 20.000 euro.

La gestione della misura è stata affidata a Filse, che agisce per conto della Regione sia nella la fase di gestione delle domande che in quella di erogazione del contributo alle famiglie.

La misura prevede l’erogazione di contributi, per un importo massimo fissato in euro 200, alle famiglie residenti in Liguria con Isee nucleo familiare o Isee minorenne non superiore a euro 20.000 con figli di età compresa tra i 5 ed i 17 anni, a ristoro parziale o tale delle spese per la loro iscrizione e/o frequenza, ad attività di associazioni sportive o società sportive dilettantistiche aventi sede legale nella Regione Liguria e iscritte al Registro delle Società sportive del Coni o alla “Sezione parallela CIP".