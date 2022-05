Calizzano: tornano i campionati italiani di tiro con l'arco istintivo

Domenica 8 maggio dopo ben 2 anni di stop a causa delle restrizioni dovute al Covid 19, a Calizzano sono tornati gli arcieri della FIARC.

La compagnia locale 03 WAKI (arcieri ribelli) ha organizzato un tracciato di gara valido per il campionato regionale Liguria/Piemonte composto da 24 piazzole di tiro, a detta di molti, non privo di difficoltà, ma in un ambiente boschivo a dir poco mozzafiato. - Ed è in questa “location”, ricorda il presidente Flavio Pesce, - e in altri 3 campi sempre situati tra i boschi calizzanesi, che a settembre si terranno i Campionati Italiani 2022 che per la prima volta saranno nella nostra Liguria. Per quell’occasione sono attese circa 500/600 persone e ci auguriamo che l’evento possa avere lo stesso successo che ha avuto la gara di domenica scorsa.

Due parole vanno spese per ringraziare tutti i membri della squadra che ci aiutano e ci supportano sempre in quello che facciamo, gli sponsor storici delle nostre gare che sono il Banco di Credito P. Azzoaglio fil. Di Millesimo, Frascheri S. p. A., Acqua Minerale di Calizzano S. p. A. e l’agriturismo Ca di Voi di Ferraro Daniel. Un grazie particolare a Roberto Maritano che accoglie ogni anno tutti i partecipanti con un delizioso e ricco ristoro -.