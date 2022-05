Atletica Val Lerrone: alla prova regionale di Boissano arriva un record regionale per Adina Navradi

Casanova Lerrone- Molteplici soddisfazioni per l'Atletica VAL LERRONE nella Prova Regionale CDS Allievi e Master che si è svolta a Boissano nel fine settimana. Il tecnico Adina Navradi, al quinto tentativo, stabilisce il RECORD LIGURE nel lancio del Giavelotto per la categoria SF+45 (600g) con la lunghezza di 23.31m. È prima anche nel getto del Peso (4kg) con la misura di 7.70m. Terzo posto per Paola Menini, nel getto del peso con la misura di mt 6.51.