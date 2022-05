Calcio, Prima Categoria. Mister Gasparlin saluta l'Albissole: "Ringrazio chi mi ha accompagnato in questa avventura, ma sono pronto a tornare in pista"

Si separano le strade dell’Albissole e di mister Roberto Gasparlin, la società ceramista non hanno trovato l’accordo per la prossima stagione interrompendo di fatto la collaborazione.

“Non abbiamo trovato l’accordo, avevamo punti di vista diversi su alcune cose e così abbiamo deciso non rinnovare” – commenta così l’addio ai biancoazzurri l’allenatore – “Sono arrivato in un momento difficilissimo e con tutto da rifondare, vado via dopo la vittoria di uno splendido campionato. Devo ringraziare la società, per l’opportunità che mi ha concesso, i tifosi che ci hanno sempre sostenuto anche lontano dal “Faraggiana”, ma anche tutti i giocatori che ho avuto il piacere e i dirigenti che mi hanno accompagnato in questa avventura. L’Albissole mi resterà sempre nel cuore.”

Si apre quindi un nuovo capitolo per Gasparlin: “Sono pronto a tornare in pista, mi piacciono le sfide e spero che se ne presentino davanti a me. Mi piace lavorare con i giovani, non a caso ho fatto esordire ben tre 2006 lo scorso campionato, penso che siano il futuro del nostro calcio.”