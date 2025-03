Calcio, Baia Alassio. Bocche cucite dopo le squalifiche di Di Mari e Gibilaro, club al lavoro per i ricorsi

Nella giornata di ieri pomeriggio si è discusso molto in buona parte del panorama ponentino per le squalifiche comminate ai giocatori della Baia Alassio da parte del Giudice Sportivo.

Per l'attaccante Di Mari la regular season si è di fatto conclusa a metà marzo, a causa delle sei giornate di stop forzato emerse nel comunicato di ieri. Meno pesante la sanzione per il laterale Fabio Gibilaro, ai box comunque per le prossime tre fondamentali partite delle vespe.

La società non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito, ma si è comunque subito adoperata per provare a ridurre l'impatto dei provvedimenti emessi: è infatti allo studio un ricorso in appello per entrambi i giocatori, con la speranza di poterli restituire a miser Sardo nel minor tempo possibile.